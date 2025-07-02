Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Önemli Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşme, Bakan Güler'in bakanlıkta yaptığı istişarelerle gerçekleşti.

Sosyal Medya Paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu önemli buluşma kapsamında Güler ve Üstel'in gündeme dair değerlendirmeler yaptığı aktarıldı. Ayrıca görüşmeye dair fotoğraflar da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile görüştü.