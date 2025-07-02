DOLAR
39,76 0,15%
EURO
47,03 0,07%
ALTIN
4.272,27 0,1%
BITCOIN
4.340.341,96 -3,07%

Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bakanlıkta bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 18:06
Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Önemli Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşme, Bakan Güler'in bakanlıkta yaptığı istişarelerle gerçekleşti.

Sosyal Medya Paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu önemli buluşma kapsamında Güler ve Üstel'in gündeme dair değerlendirmeler yaptığı aktarıldı. Ayrıca görüşmeye dair fotoğraflar da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
757 Yıllık El Yazması Kitap, Konya'ya İade Edildi
2
Siirt Çemikari Yaylası'nın Ulaşımı Yenileniyor
3
Tekirdağ'da Dokuz Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı, Söndürüldü
4
İBB'nin Maaş Promosyonu İhalesine Sendikalardan Sert Tepki
5
Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Kırgızistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Çolpon-Ata'da Bir Araya Geldi
7
DEM Parti'li Gergerlioğlu'ndan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Yorum

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!