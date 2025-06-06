Milli Savunma Bakanı Güler, Kütahya Valiliğini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Güler'in Kütahya Ziyareti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya Valiliğine gerçekleştirdiği ziyarette şehrin önde gelen isimleriyle bir araya geldi.
Karşılamada Önemli İsimler
Bakan Güler, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir tarafından karşılandı.
Şeref Defteri ve Hediye
Ziyaret sırasında Valilik şeref defterini imzalayan Güler, Vali Işın tarafından çini eser ile ödüllendirildi.
Ortak Vizyon
Ziyarette ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları da yer alarak, savunma alanındaki işbirliğini pekiştirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştirdiler.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Güler, çiçeklerle karşılandı. Güler'in ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Kuvvet Komutanları da yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Güler, çiçeklerle karşılandı. Güler'in ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Kuvvet Komutanları da yer aldı.