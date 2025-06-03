Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısı İçin Belçika'da

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı İçin Brüksel'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak amacıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e seyahat etti. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Bakan Güler, bu önemli uluslararası etkinlikte Türkiye'yi temsil edecek.

Brüksel'e vardıktan sonra, Bakan Güler'i NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Bakan Güler'i; NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Bakan Güler'i; NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı.