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Milli Savunma Bakanı Güler, 'Siyah Bere' Dizisinin Özel Gösterimine Katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, 'Siyah Bere' dizisinin özel gösteriminde tankçıların stratejik rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:00
Milli Savunma Bakanı Güler, 'Siyah Bere' Dizisinin Özel Gösterimine Katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, 'Siyah Bere' Dizisinin Özel Gösterimine Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dünyanın ilk tank dizisi olma özelliğini taşıyan ve TRT'nin uluslararası dijital içerik platformu Tabii'nin orijinal yapımı olan 'Siyah Bere' dizisinin özel gösterimine katıldı. Gösterim, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlendi.

Özel Gösterim Detayları

Bakan Güler'in yanı sıra, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, askeri personel, dizi ekibi, oyuncular ve davetliler de etkinlikte yer aldı. Gösterim sonrasında konuşan Güler, diziyi keyifle izlediklerini ifade ederek, gelecek sezonları da sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Tankçıların Stratejik Rolü

Bakan Güler, tüm dünyada artan risk ve tehditlere dikkat çekerek, "Bu hassas süreçte kahraman ordumuz ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için gece gündüz demeden her şartla görevini yapmaya çalışıyor. Ordumuzun göz bebeği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 'çelik kolu' tankçılarımız da en üst teknolojiye sahip sistemleriyle stratejik bir güç unsuru olarak faaliyetlerimizde başat rol oynuyor," dedi.

Televizyon ve Sinema Sektörünün Rolü

Güler, dizi ve sinema sektörünün de kendilerine düşen önemli sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, TRT'yi yaptığı çalışmalar ve 'Siyah Bere' dizisi ile bu görevi başarıyla tamamladığı için tebrik etti. Dizininn, Mehmetçiğin cesaretini ve yüksek özverisini yansıtan bir eser olduğunu dile getirdi.

Teşekkürler ve Hediye Takdimi

TRT Genel Müdürü Sobacı, Bakan Güler'e kendilerini ağırladığı için teşekkür etti ve projenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki başarı ve kabiliyetini yansıtma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Konuşmaların ardından Bakan Güler ve Genel Müdür Sobacı, birbirlerine hediye takdim etti.

'Siyah Bere' dizisi, izleyicileriyle bugün Tabii platformu üzerinden buluşacak.

Dünyanın ilk tank dizisi olma özelliğini taşıyan, TRT'nin uluslararası dijital içerik platformu...

Dünyanın ilk tank dizisi olma özelliğini taşıyan, TRT'nin uluslararası dijital içerik platformu Tabii'nin orijinal yapımı "Siyah Bere" dizisinin özel gösterimi, Milli Savunma Bakanlığında düzenlendi. Özel gösterime, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı (sağ 2), askeri personel, dizi ekibi, oyuncular ve davetliler katıldı.

Dünyanın ilk tank dizisi olma özelliğini taşıyan, TRT'nin uluslararası dijital içerik platformu...

Dünyanın ilk tank dizisi olma özelliğini taşıyan, TRT'nin uluslararası dijital içerik platformu Tabii'nin orijinal yapımı "Siyah Bere" dizisinin özel gösterimi, Milli Savunma Bakanlığında düzenlendi. Özel gösterime, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı (sağ 2), askeri personel, dizi ekibi, oyuncular ve davetliler katıldı.

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