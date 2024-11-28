Milli Savunma Bakanlığı 1000 Sözleşmeli Personel Alacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 1000 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesine 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın detaylarına göre, başvurular 28 Kasım-28 Aralık tarihleri arasında personeltemin.msb.gov.tr adresinden çevrim içi olarak alınacak.

Başvuru Şartları ve Süreci

Başvuruların yalnızca internet üzerinden yapılabileceği belirtildi. dilekçe, mektup ve posta gibi yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvuralara cevap verilmeyecek.

Adayların başvuru esnasında istenen belgeleri de aynı internet adresine yüklemeleri gerekecek. Eksik ya da okuyamayacak şekilde yüklenen belgelerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Yurt dışında eğitim gören adayların, Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini, ortaöğretimle ilgili unvanlar için başvuru yapacakların ise diplomalarını sisteme yüklemeleri zorunlu olacak.

657 Sayılı Kanun ve KPSS Şartı

Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu şartlarını taşımak zorundadır. Ayrıca, 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarından puan almış olmaları ve eğitim durumuyla ilgili şartları sınav tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir.

Mülakat Süreci ve Sınav Ücreti

Mülakat sınavına girmeye hak kazanacak adayların tarih ve yeri, yine www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sınav sonuçları da bu adres üzerinden duyurulacak, adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecek.

Sınavlara çağrılan adaylar, belirtilen tarihlerde T.C. Vakıflar Bankası üzerinden 200 lira sınav ücreti ödeyecekler. Mülakat sınavında başarılı olan adayların, Milli Savunma Bakanlığı'na atanabilmek için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu alması gerekecek.

Aldıkları sağlık raporunun, sınav sonuç duyurusu yayımlandıktan sonraki 30 gün içinde, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılması istenecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.