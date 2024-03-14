Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirmesi: İşte MSB'nin son bir haftadaki faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi. Bu, 1 Ocak 2024'ten bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 582 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte önemli bir başarıdır" dedi.

Aktürk, ayrıca Suriye'de istikrarın sağlanması ve Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Sınır hattının güvenliğine ilişkin de bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada hudutlarımızda yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 138 kişi yakalandı. Bu kişilerden 4'ü terör örgütü mensubudur. Ayrıca, 2 bin 861 kişi hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar yakalananların sayısı bin 747'ye ulaştı. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 34 bin 447'dir" şeklinde konuştu.

Bakanlığın yürüttüğü uluslararası iş birliği çalışmalarına da değinen Aktürk, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması kapsamında yapılan askeri iş birliği ziyaretine dikkat çekti.

Aktürk ayrıca, İsrail'in Ramazan ayında Filistinli sivilleri hedef almasını eleştirerek, "İsrail, bu katliama derhal son vermelidir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ziyaretine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Bakanımız Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ayrıca, 16 Mart'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliklerine katılacak" açıklamasında bulundu.

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini ve 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Başvurularının 17 Mart'ta sona ereceğini de belirtti.