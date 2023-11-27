Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu!

3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 3 askerimizin şehit olduğu bilgisini paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Şehit olan askerlerden Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış'ın geçici görevle Kuzey Irak’a gittiği öğrenildi. Ayrıca 3 ay önce evlenen ve eşi bir aylık hamile olan Çalış’ın acı haberi baba evini yıktı.





MSB tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyrulan habere göre Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda P. Asb. Üçvş. Necdet ÇALIŞ ve P. Söz. Er Emrah GÜNDÜZ şehit oldu ve iki askerde yaralı olarak kurtulmuştu. Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerden biri olan P. Söz. Er Fevzi KIZILTAŞ, ta tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

BEBEĞİ OLACAKTI

Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış'ın geçici görevle Kuzey Irak’a gittiği öğrenilirken eşinin de 1 aylık hamile olduğu bilgisi paylaşıldı. Adana’nın Ceyhan ilçesinin Toktamış Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen şehidin ailesine de şehit haberi verildi. Oğlunun şehit olduğunu duyan acılı anne de gözyaşlarını tutamadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken diğer 3 kardeşinin de asker olduğu belirtildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz,ün şehit haberini duyurdu.