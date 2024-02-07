Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından verilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde teröristlerle mücadelenin devam ettiği belirtildi. Açıklamaya göre bölgede saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu.



