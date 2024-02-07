Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığı içindeyken etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından verilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde teröristlerle mücadelenin devam ettiği belirtildi. Açıklamaya göre bölgede saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu. 

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