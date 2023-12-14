Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı X platformunda resmi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda terör örgütlerine karşılık düzenlenen operasyonda başarılı sonuç elde edildiği duyurusu yer aldı. Bakanlığın yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde PKK terör örgüt üyelerinin olduğunu tespit edilen 5 teröriste hava harekatı düzenlendiği açıklandı. Düzenlenen hava harekatının ardından 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



