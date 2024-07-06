Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Takıma destek videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı yarı final mücadelesi verecek olan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajlarını ileten bir video yayınladı.



MSB'DEN ÖZEL DESTEK VİDEOSU

Bakanlık, sosyal medya hesaplarından bugün oynanacak Türkiye-Hollanda karşılaşması öncesinde A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini ileten özel bir video paylaştı. Videoda, karada, denizde ve havada görev yapan Mehmetçik, Türk bayrakları ve milli takım forması açarak milli takıma başarılar diledi.

Videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) farklı birimlerinde görev yapan askerler, Türk bayrağı ve milli takım forması eşliğinde milli takıma destek mesajlarını iletti. Mehmetçikler, karada, denizde ve havada verdikleri destekle milli takımın yanında olduklarını gösterdi.



MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Milli ruh, milli güç. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan 'Bizim Çocuklar'a mesaj var: A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere."

Millî ruh, millî güç!



Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan #BizimÇocuklar'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin… pic.twitter.com/V8GUYRxDZm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Temmuz 6, 2024

MİLLİ TAKIMA MORAL DESTEĞİ

Bu paylaşım, sadece milli takım oyuncuları ve teknik ekibine değil, aynı zamanda tüm Türkiye'ye moral vermek amacıyla yapıldı. Mehmetçiklerin desteği, milli takımın sahada daha güçlü ve motive bir şekilde mücadele etmesi için önemli bir motivasyon kaynağı olacak.

Videoda, Mehmetçiklerin görev yaptıkları farklı coğrafi bölgelerde milli takıma olan inançlarını ve desteklerini göstermeleri, milli ruhun ve birlikteliğin önemini bir kez daha vurguladı. Bu destek, milli takımın sahadaki performansına olumlu yansıyacak.



TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HEYECANI

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu kritik mücadelede yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Milli takımın bu önemli karşılaşmada başarılı olabilmesi için Mehmetçiklerin desteği büyük bir moral kaynağı oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te elde edeceği her başarı, sadece sahadaki futbolcuları değil, tüm Türkiye'yi, engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan Mehmetçikleri de sevindirecek. Bu anlamda, milli takımın başarısı, tüm ülkenin başarısı olacak.



HEP BİRLİKTE ZAFERE

Milli Savunma Bakanlığı'nın bu anlamlı paylaşımı, milli takımın sahada daha güçlü ve birlik içinde mücadele etmesine katkı sağlayacak. Mehmetçiklerin desteğiyle moral bulan milli takım, Türkiye'yi EURO 2024'te en iyi şekilde temsil etmek için sahaya çıkacak. Tüm Türkiye, milli takımın başarısı için kenetlendi ve hep birlikte zafere ulaşmayı bekliyor.