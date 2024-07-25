Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege'nin güneyindeki İtalyan gemisi ve Türkiye’nin terörle mücadelesi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Toplantıda özellikle 22 Temmuz'da İtalyan bayraklı gemiye yönelik yapılan uyarılar ve düşük bir gerginlikle sonuçlanan koordinasyona dikkat çekildi.

İtalyan Gemisi Ve Deniz Yetki Alanları

Bakanlık kaynakları, Ege Denizi'ndeki İtalyan gemisinin hareketleri üzerinde durarak, "22 Temmuz'da, gemi deniz yetki alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve engellenmiştir. Daha sonrasında ise belirli koordinatlarda çalışma yapmasına izin verilmiştir" açıklamasını yaptı. Geminin faaliyetleri, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yakından takip edilmektedir.

Irak Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Üzerine Değerlendirme

Basın toplantısında, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Shanaz İbrahim Ahmed'in, TSK'nın operasyonlarının sivil halka zarar verdiği yönündeki iddialarına da değinildi. MSB kaynakları, bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Kardeş Irak ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz, asılsız iddialar üzerine diyalog geliştirmiyoruz" dedi.

ABD'nin Suriye'ye Hava Savunma Sistemleri Taşıması

ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger hava savunma sistemleri gönderdiği yönündeki haberlere de yanıt verildi. MSB, ABD'nin hava savunmasını güçlendirme amacını anladıklarını, ancak bu süreçte PKK/YPG'ye sağlanan yardımların sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

İdlib'deki Ortak Devriyeler Hakkında Bilgiler

Bakanlık, İdlib'deki M4 kara yolundaki ortak devriyelerle ilgili olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki barış ve huzuru sağlamak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini belirtti. M4 yolunun güvenliği konusundaki görüşmelerin sürdüğünü de ifade etti.

(Bitti)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.