Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Teknoloji Hamlesi projesinin geleceğin teknolojilerini geliştirecek insan kaynağını bugünden hazırladığını vurguladı. Görgün, TEKNOFEST'in sadece savunma sanayii değil, sağlık, tarım, ulaşım, iletişim ve akıllı şehircilik gibi geniş bir alana yayıldığını söyledi.

TEKNOFEST büyüyor, ilgi artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliklerle ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. Görgün, festivalin yıl içinde 64 ana kategori ve 150 alt kategoride düzenlenen yarışmalara 1 milyon 100 binin üzerinde yarışmacı katıldığını ve 500 binden fazla takımın mücadele ettiğini belirtti.

Görgün, TEKNOFEST'in doğduğu şehir olan İstanbul'da yoğun ilgi gördüğünü söyleyerek, 'Dün itibarıyla 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. TEKNOFEST'in ilk yılından bugüne 11 milyonun üzerinde ziyaretçi kabul edildi. Bu yıl yarışmalar 1 milyon metrekarenin üzerinde açık ve 80 bin metrekare kapalı alanda yapılıyor' dedi.

Gençlere avantaj ve sektörle buluşma

Görgün, festivalin gençler için büyük bir avantaj sunduğunu vurgulayarak, 'Buradaki yarışmalara katılan gençlerimize diyorum ki sizlerden 5-10 yaş büyük abileriniz, ablalarınız bu projeleri geliştiriyor. Siz daha avantajlısınız. Çünkü onların lise ve üniversite yıllarında böyle yarışmalar yoktu' ifadelerini kullandı. Savunma sanayisi sektöründe ortalama yaşın 34 olduğunu belirten Görgün, TEKNOFEST neslinin sektöre daha hazırlıklı girdiğini kaydetti.

Festival alanında onkolojiye yönelik 3D teknoloji yarışması, güvenli haberleşme yarışmaları ve tarım teknolojileri kümelenmesi gibi yenilikçi yarışmaların yer aldığını aktaran Görgün, 'ÇELİKKUBBE sergileniyor, FETİH 1453 interaktif alanında gösterimler yapılıyor. 7'den 77'ye herkes burada teknoloji sevdasıyla bir araya geliyor' dedi.

Milli Yetkinlik Hamlesi: Yetkin insan kaynağı hedefi

TEKNOFEST ile eş zamanlı ilerleyen projelerden birinin de Milli Yetkinlik Hamlesi olduğunu söyleyen Görgün, projenin Savunma Sanayii İcra Kurulu onayıyla başlatıldığını ve liselerden üniversitelere, sektör profesyonellerinden liderlere kadar geniş bir formasyon programı içerdiğini ifade etti. Görgün, 'Gelecekte ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirecek insan kaynağını, bugünden yetkinlikleriyle hazırlıyoruz' dedi.

Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin savunma sanayisindeki şirketlerin yanı sıra farklı sektörlerde girişimlerin ortaya çıkmasına katkı sağladığını; uluslararası alanda kabul gören birçok girişimin TEKNOFEST yarışmalarından çıktığını belirtti. 'Biz bunların çoğalmasını ve daha da güçlenmesini arzuluyoruz' diye ekledi.

Görgün son olarak, 'Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST, ülkemizin öğrenilmiş çaresizliği kırmasında çok kıymetli bir rol üstleniyor. Heyecanla, coşkuyla devam ediyor' ifadeleriyle festivalin hem bugünün hem de geleceğin teknoloji vizyonunu şekillendirdiğini vurguladı.

