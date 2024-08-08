Milli Yetkinlik Hamlesi ile Savunma Sanayisinde Yetenek Yönetimi Gelişiyor

Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi

Türkiye'nin savunma sanayi alanında uluslararası düzeyde teknoloji geliştirmesi için başlayan Milli Yetkinlik Hamlesi projesi, insan kaynakları yetkinlik envanterini geliştirmeyi amaçlıyor. Proje, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde yer alan Savunma Sanayii Akademi tarafından yürütülecek.

Hedefler ve Amaçlar

Projeyle, savunma sanayisi ekosisteminin tüm unsurlarının tek çatı altında birleşmesi sağlanacak. SSB Başkanı Haluk Görgün, proje ile ilgili olarak, "Yetenek bir şey ama yetkinlik her şeydir. Doğru yetkinlikler, potansiyeli ortaya çıkarır," demiştir.

İnsan Kaynağının Rolü

Görgün ayrıca, savunma sanayisinde geliştirilen yüksek teknolojilerin arkasında insanların olduğunu vurguladı. Mühendislerden teknisyenlere kadar tüm çalışanların büyük bir özveriyle çaba sarf ettiğini belirtti.

Sonuç olarak, Milli Yetkinlik Hamlesi, Türkiye'nin savunma sektöründe insan kaynağının yetkinliğini artırmayı hedefliyor. Bu hamle, sektördeki sürdürülebilirliği ve uluslararası rekabetçiliği de olumlu yönde etkileyecek.