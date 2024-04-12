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Milliyetçi Hareket Partisi ''A Takımı'' belirleniyor

14. Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu,15 Nisan 2024 pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 12.04.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 14:25
Milliyetçi Hareket Partisi ''A Takımı'' belirleniyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni MYK toplantısı ile alakalı bilgi verildi. 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu,15 Nisan 2024 pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Pazartesi günü düzenlenecek olan toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek ve seçim sonuçları ile iç ve dış gelişmelerin de değerlendirmesi yapılacak. 

Toplantı öncesindetoplanan heyetin ilk etapta Ankara Anıtkabir'i ziyaret edeceğik ve ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edeceği belirtildi. Sonrasında ise parti genel merkezinde toplantı başlayacağı ifade edildi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üye sayısı

MYK, 75 asil ve 25 yedek olmak üzere toplamda 100 üyeden oluştuğu bilinirken, Merkez Disiplin Kurulu ise 9 asil ve 5 yedek üye yer alacak.

MHP'nin son toplantısı 17 Mart'ta düzenlenmişti. Kurultayın ardından düzenlenecek bu ilk toplantıda, Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki 'A Takımı' belirlenmesi için çalışmalar tamamlanacak. 15 kişilik Başkanlık Divanı ise 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı'nı içerecek şekilde kamuoyuna sunulacak.

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