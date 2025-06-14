Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

15 Temmuz'da Zam Müjdesi

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü, maaş zammına çevrildi. Bu ay yapılacak artışlar, sadece bir değil, adeta üçlü bir zam formülü ile gerçekleşecek.

Üç Temel Unsur Yolda!

Memur maaşlarındaki Temmuz artışı, tek bir kaleme bağlı değil. İlk olarak, memurların maaş katsayısına %5’lik bir toplu sözleşme zammı yansıtılacak. İkinci aşamada ise yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon, %6'lık zam beklentisini aştığında, aradaki fark maaşlara eklenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak-Mayıs dönemi enflasyonu %15,09 olarak gerçekleşti. Bu durum, memurlar için %8,58'lik bir enflasyon farkının kesinleştiği anlamına geliyor. Yani, %5'lik zammın üzerine bu fark eklenince, zam oranı şu anda %14'e dayanmış durumda.

Memurların Yeni Maaşları

Eğer bu senaryo gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı %16,03'e çıkacak. 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak zamlı maaşlar için nihai karar, 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları ile verilecek.

Meslek gruplarına göre yeni maaş düzenlemeleri:

En düşük memur maaşı, %16,03 artışla 50.735 TL olacak.

olacak. Öğretmen (1/4): Mevcut 52.935 TL olan maaş, 61.420 TL 'ye çıkacak.

olan maaş, 'ye çıkacak. Polis Memuru (8/1): Şu an 58.938 TL alan bir polis memurunun yeni maaşı 68.385 TL olacak.

alan bir polis memurunun yeni maaşı olacak. Hemşire (Lisans): 53.465 TL olan hemşire maaşı 62.035 TL seviyesine yükselecek.

Böylece, çalışma hayatındaki kamu çalışanları için umut verici bir gelişme daha yaşanmış olacak.