Mindanao Açıklarında 7,4 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı

Filipinler'in Mindanao açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi; tsunami uyarısı yapıldı. Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde ek sarsıntı bildirildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 08:11
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün adadaki Santiago kentinin 20 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde ayrı sarsıntı

USGS, Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin, ülkenin Manus Adası'nın güneydoğu açıklarında, 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Filipinler ve Papua Yeni Gine, sismik hareketlerin en yoğun görüldüğü bölgelerden olan Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor; bu kuşak sıklıkla "ateş çemberi" olarak anılıyor.

Hatırlatma: 30 Eylül'de Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Deprem sonrası Davao De Oro Eyalet Koleji'nde öğrenciler güvenli bölgelere tahliye edildi.

