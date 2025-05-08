Minguzzi Cinayeti Davası 20 Haziran'a Ertelendi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen dava, 20 Haziran'a ertelendi. Mahkeme, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına ve olayla ilgili eksiklerin giderilmesine karar verdi.

Duruşma Detayları

Mahkeme, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuklu sanıklar U.B. ve B.B'nin sesli ve görüntülü bağlantı ile katılmasını sağladı. Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de katıldı. Ancak, medya ve izleyici katılımı, mahkeme tarafından ilan edilen kapalılık ve gizlilik nedeniyle kısıtlandı.

Güvenlik Önlemleri

Dava nedeniyle adliye önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attılar.

Yeni Bilirkişi Raporu İsteniyor

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına, olayda kullanılan bıçağın ve ilgili soruşturmanın akıbetinin incelenmesine karar verirken, görüntülerde görülen sanık B.B'yi uzaklaştırmaya çalışan iki şahsın tanık olarak dinlenilmesine hükmetti. Ayrıca, mevcut bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu değerlendirip, yeni bir rapor hazırlanmasını talep etti.

Olay yerinde keşif yapılması talebi ise mahkeme tarafından reddedildi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşma 20 Haziran'a ertelendi.

Minguzzi Ailesinin Açıklamaları

Duruşma sonrası basın toplantısı düzenleyen baba Andrea Minguzzi, "Bu katilleri durdurmak lazım. Biz peşindeyiz. Artık Ahmet için maalesef her türlü adalet olmayacak çünkü geri gelmeyecek ama çocuklar ve yetişkinler için savaşacağız." dedi. Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi de, davanın peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sadece 2023 yılında suçtan etkilenen çocuk sayısının 537 bin olduğunu belirterek, "Bunların 237 bini suçtan etkilenen, 170 binden fazlası ise bir şekilde suça sürüklenen çocuklar. İnanılmaz bir rakam bu." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 20 Haziran'a ertelendi. Duruşmanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (ortada), adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 20 Haziran'a ertelendi. Duruşmanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (ortada), adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.