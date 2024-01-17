Minik bebeğin kahreden ölümü: Babasının feryadı yürek yaktı

Küçük bebeğin acı ölümü duyanları kahretti! Babası feryat etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KÜÇÜK BEBEĞİN ACI ÖLÜMÜ

Kocaeli Darıca ilçesinde bir anne ve çocukları parka gitti. Anneye ve çocuklarına iş makinesi çarptı. Kazada bebek hayatını kaybetti, anne ve 3 yaşındaki kız çocuk kurtarıldı. Babanın feryatları duyanların yüreğini yaktı. Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokakta yaşanan kazaya göre Şahin S. tarafından kullanılan iş makinesi geri geri giderken parka giden 29 yaşındaki anne Ceylan Şahin ve iki çocuğuna çarptı.





Kazada Elis Ada isimli bebek iş makinesinin altında kaldı ve kurtarılamadı. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi kazadan kurtuldu. Hamile olduğu öğrenilen anne bebeğin öldüğünü duyduktan sonra sinir krizi geçirdi. Olay yerine ekipler geldi ve 3 yaşındaki çocuk ve anne hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen baba Mehmet Şahin ve yakınları olay yerine geldi ve sinir krizi geçirdi. Baba ölen kızının oyuncağına sarılıp 'Elis hadi kalk kızım' diyerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili polis soruşturması başladı.