Miraç Kandili Namazı Nasıl Kılınır? 4 Rekatlık Tesbih Namazının Niyeti ve Kılınışı

Miraç Kandili Namazı Niyeti ve Kılınışı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Miraç kandili gecesi namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir. Bunun için özel bir saat yoktur. Kandil gecesinde kılınması önerilen tesbih namazına niyet ederken şunlar söylenir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber

4 rekat namazın kılınışı tesbihi

Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”

Miraç Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75’dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.

“Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır.

"Sübhâneke…"den sonra 15 kere,

Zamm-ı sureden sonra 10 kere,

Rükûda 10 kere,

Rükûdan doğrulunca 10 kere,

Secdede 10 kere,

Secdeden doğrulunca 10 kere,

İkinci secde de 10 kere, okunur

Miraç Kandili namazının ikinci rekâtına geçildiğinde, ilk rekâtta olduğu gibi önce Fatiha suresi okunmadan önce yine 15 kere, diğer yerlerde de belirtilen şekilde 10’ar kere okunarak devam edilir. İkinci rekâtın sonunda oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik..." duaları okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında ise "Sübhâneke..." duası okunarak namazın devamı sağlanır. Bu şekilde 4 rekatlık Miraç Kandili namazı tamamlanmış olur.