Miraç Kandili Programı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Miraç Kandili Etkinliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde anlamlı bir Miraç Kandili programı düzenledi.

Programın Detayları

Etkinlik Beştepe Millet Camisi İmamı Mustafa Orhan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bu güzel atmosferin ardından, Bakanlık sanatçısı Ali Toprak ve ekibi tarafından ilahi dinletisi sunuldu.

Hz. Muhammed'in Hayatı ve Miraç

Programın kapanışında, Hz. Muhammed'in hayatına ve Miraç süresince yaşananlara dair bilgiler sunan 'Miraç' isimli sergi katılımcılara açıldı.

Etkinliğe, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.