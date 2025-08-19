DOLAR
Miranda'da Silah ve Mühimmat Deposu Ele Geçirildi — Cabello'dan Açıklama

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Miranda eyaletinde güvenlik güçlerinin yüksek kalibreli silahlar ve mühimmat içeren depo ele geçirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:32
Miranda'da Silah ve Mühimmat Deposu Ele Geçirildi

Karakas'taki basın toplantısında Bakan Cabello'nun açıklamaları

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, başkent Karakas'ta düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin ülkenin doğusundaki operasyonda bir silah ve mühimmat deposunun ele geçirildiğini duyurdu.

Cabello, güvenlik güçlerinin Miranda eyaletindeki operasyonunda yüksek kalibreli silahlar ve mühimmat içeren bir deponun tespit edildiğini belirtti ve ele geçirilen malzemeleri basın mensuplarına gösterdi.

"Sahip oldukları silah miktarı ve ateş gücü etkileyici. Arkamda gördüğünüz bir cephane fabrikası, gereken her şey, silahlar, silah parçaları, patlayıcılar ve kutu içindeki bombalar ve susturucu bile var. Tamamen öldürücü ve ölümcül 50 tüfek bulundu."

Cabello, muhalif lider Maria Corina Machado ve ülkedeki aşırı sağcıları hedef alarak, "Buradaki durumun sorumluluğu Maria Corina Machado ve Ivan Simonovis'e aittir. Artık hiç utanmaları yok, suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve paramiliter gruplarla işbirliği yapmaktan çekinmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan, operasyonlara devam edeceklerini belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bunlarla ne yapacaklardı? Bu hasta sağcı faşist grupların planları neydi? Kime karşıydılar? Bu ele geçirilen silahlar, Venezuela’daki aşırı sağ grupların komplo planları için kullanılacaktı. Ulusal Silahlı Kuvvetlerimiz (FANB) ve güvenlik güçlerimizin bu tür başarıları, ülkemizde barış için mücadele eden ve endişelenen halk için de büyük bir zaferdir."

