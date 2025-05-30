Mirziyoyev, Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu Yaptı

Mirziyoyev, Orta Asya-İtalya Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin karşılıklı menfaat ve çok yönlü işbirliğine dayalı ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki kararlılığını bir kez daha ifade etti.

Geçmişten Geleceğe Güçlü Bağlar

Mirziyoyev, bu zirvenin, Semerkant'ta gerçekleştirilen Orta Asya-Avrupa Birliği Zirvesi'nde varılan anlaşmaların bir sonucu olduğunu belirtti. İki bölge arasındaki zengin geçmişin, yeni dönemde kapsamlı bir ortaklık için sağlam bir altyapı oluşturabileceğini vurguladı.

Ortaya Çıkan Tehditler ve İşbirliği

Günümüzdeki güvenlik sorunları ve kalkınmaya yönelik ortak tehditlerin arttığı bir dönemde, İtalya ile çok taraflı bir diyalog platformu oluşturulmasının önemine de değindi. Mirziyoyev, siyasi alanda dışişleri bakanlıkları düzeyinde düzenli diyalog sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ukrayna ve Ortadoğu Konularında İşbirliği

Mirziyoyev, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Ukrayna'daki durumun barışçıl çözümü için müzakerelerin başlatılması yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ayrıca, Meloni'nin Orta Doğu sorunu ve Afganistan ile işbirliği olasılıklarına dair görüşlerinin de olumlu olduğunu kaydetti.

Ekonomik İşbirliği ve Gelecek Planları

Ekonomik alanda, Özbekistan ve İtalya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda yaklaşık 3 kat arttığını söyleyen Mirziyoyev, İtalyan iş dünyasının Özbekistan'daki gücünü göz önünde bulundurarak, Orta Asya-İtalya İş İnsanları Kulübü'nün oluşturulmasını önerdi. Bunun yanında, gelecek yıl Hive şehrinde Orta Asyalı ve İtalyan gençlerinin katılımıyla Yaratıcı Ekonomi ve Kültürel Değişim Forumu'nun düzenlenmesini teklif etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.