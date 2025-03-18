Mısır, AB'ye İsrail'e Gazze Saldırılarını Durdurma Çağrısı Yaptı

Mısır, Avrupa Birliği'nden İsrail'e Baskı Yapmasını Talep Ediyor

Mısır, Avrupa Birliği'ne (AB) Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Bedir Abdulati'nin şartların ciddiyeti hakkında Avrupalı yetkililerle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerde Ele Alınan Konular

Abdulati, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıların bölge üzerindeki istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Abdulati, bu saldırıların sükuneti sağlama çabalarını sekteye uğrattığını ifade etti. Ayrıca, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, AB'nin bu durumu düzeltmek için üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in Saldırıları ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak şiddetli saldırılara yeniden başladı. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybetti ve 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla başlatıldığı ifade edildi.

Hamas ise, İsrail’in ateşkesin şartlarını yerine getirmediğini ve Gazze'de Filistin halkına karşı yeniden bir soykırım sürecinin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini, esirlerden vazgeçmekle suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasının “tam bir aldatmaca” olduğunu belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çekti.