Mısır: Adil ve Kapsamlı Çözüm Olmadan Orta Doğu'da İstikrar Sağlanamaz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen konferansa ilişkin yayınlanan yazılı açıklamada, konferansın değerlendirilmesi gereken tarihi bir fırsat olduğunu bildirdi.

Medbuli: İki devletli çözüm güvenlik zorunluluğudur

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vekaleten konuştu ve konferansı düzenlemek için gösterilen çabalar için Suudi Arabistan ve Fransa'yı övdü.

Medbuli, konferansın "Orta Doğu'da adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğine olan inancı" yansıttığını söyledi. Ayrıca, "Filistin halkının, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hayalini gerçekleştirecek adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Orta Doğu'da istikrar olamaz." ifadelerini kullandı.

Medbuli, "İki devletli çözümün yalnızca siyasi bir seçenek veya ahlaki bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir güvenlik zorunluluğu olduğunu" vurguladı ve "İsrail için güvenlik, askeri güç ve 'oldubitti' girişimleriyle sağlanamaz. Filistinlilerin haklarını göz ardı etmek, gerilimi daha fazla tırmandırmaktan ve istikrarsızlıktan başka işe yaramaz." dedi.

Medbuli, henüz Filistin'i tanımamış ülkelerin de bu konferansta Filistin Devleti'ni "derhal, geniş kapsamlı ve koşulsuz olarak" tanıdığını görmek istediklerini dile getirdi.

Gazze'de ateşkes çağrısı

Medbuli, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve kan dökmeye son verilmesinin gerekli ve zorunlu olduğu kadar mümkün olduğuna inandıklarını kaydetti. Filistin halkının yerinden edilmesine ve Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Medbuli, "Bugün kritik bir noktadayız. Ya halklarımız için umut kapılarını açan adil ve kalıcı bir barış tesis ederiz ya da bölgeyi çatışma, şiddet ve kaosa rehin ederiz. Mısır'ın mesajı nettir: İki devletli çözümün alternatifi ve İsrail ile güvenlik ve barış içinde yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin devleti olmadan barışın geleceği yoktur." ifadelerini kullandı.

Sisi: Bağımsız Filistin tanınmasının hayati önemi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, bağımsız Filistin devletinin tanınmasının ve bilfiil hayata geçirilmesinin barış ve güvenliği sağlamanın tek yolu olduğunu belirtti. Sisi, iki devletli çözümün "bölgedeki tüm halklar arasında kalıcı barış, güvenlik ve iş birliğini sağlamanın tek yolu" olduğunu kaydetti.