Mısır, Avrupa Parlamentosu'ndan 4 Milyar Avro Yardım Onayını Memnuniyetle Karşıladı

Mısır, Avrupa Parlamentosu'nun 4 milyar avro yardıma onay vermesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu yazılı açıklamada, "Kahire'nin Avrupa Birliği ile ortaklığını güçlendirme ve bölgedeki mevcut ekonomik zorlukların üstesinden gelme çabaları sonucu" yardımın sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun 720 üyesinden 452'sinin onayıyla alınan kararın, farklı siyasi bloklardan gelen oylarla alındığı belirtildi. yardım paketinin ikinci diliminin onaylanması, Mısır tarafından takdirle karşılandı.

Avrupa Parlamentosu, mali ve ekonomik durumun kötüleşmesi nedeniyle Mısır'a 4 milyar avro, Ürdün'e ise 500 milyon avro tutarında yardıma onay verdiğini açıkladı. Mısır'a yönelik 7 milyar 400 milyon avroluk destek paketinin 1 milyar avro tutarındaki ilk bölümü ise geçtiğimiz yılın aralık ayında onaylanmıştı.