Mısır, BAE ve Bahreyn Çin'le 220 Milyon Dolarlık Güneş Enerjisi Projesi İmzaladı

Yayın Tarihi: 27.08.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 22:35
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Çin ile ortaklaşa 220 milyon dolarlık güneş enerjisi üretim projesi için anlaşma imzaladı. Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli ülkenin kuzeyindeki El-Alameyn şehrinde düzenlenen imza törenine katıldı.

Projenin Konumu ve Kapsamı

Proje, Kızıldeniz kıyısında Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne bağlı Suhna Sanayi Bölgesi'nde, 200 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek.

İnşaat ve deneme aşaması dahil üç yıl içerisinde tamamlanması planlanan projeyle bir fabrika kurulacak; bu fabrikanın 2 gigawatt güneş enerjisi paneli ve 1 gagawatt enerji depolama sistemi üreteceği belirtildi.

Ekonomik ve İstihdam Etkisi

Projenin maliyetinin 220 milyon dolar olacağı ve doğrudan 841 kişiye istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Ortak Kuruluşlar

Çin'den JA Solar şirketi, proje kapsamında Mısır'dan AHG, BAE'den Global South Utilities ve Bahreyn'den Infinity Capital adlı şirketlerle işbirliği yapacak.

Yetkililer, projenin bölgesel enerji üretimi ve sanayi kapasitesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

