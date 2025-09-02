DOLAR
Mısır: Belçika'nın Filistin'i Tanıma Kararı İsrail'in Politikalarını Reddediyor

Mısır, Belçika'nın 9 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacağını ve İsrail'e 12 konuda yaptırım uygulayacağını, İsrail'in saldırgan politikalarının reddi olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:28
Mısır, Belçika'nın Filistin'i tanıma kararlılığını memnuniyetle karşıladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında Filistin devletini tanıma konusundaki kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Mısır'ın değerlendirmesi

Kurumun yazılı açıklamasında, Belçika'nın Filistin'i tanıma hamlesinin ve İsrail hükümetine karşı yaptırımlar uygulayacağı yönündeki kararlılığının tarihi bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu adımın İsrail'in saldırganca politikalarının ve Filistin devletinin kurulmasını baltalamaya yönelik çabaların tümden reddedilmesinin bir yansıması olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Belçika'nın kararının uluslararası toplumda Filistin davasına yönelik artan desteği açıkça gösterdiği belirtildi.

Belçika'dan yapılan açıklama

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ülkesinin Filistin devletini 9 Eylül tarihinde BM Genel Kurulu oturumları sırasında tanıyacağını duyurmuş; ayrıca Filistinlilere yönelik ihlaller nedeniyle İsrail'e 12 ayrı konuda yaptırım uygulanacağını bildirmişti.

