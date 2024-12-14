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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD ile Gazze Ateşkesini Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki ateşkes çabalarını ABD'li yetkililerle ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:43
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD ile Gazze Ateşkesini Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD'li Yetkililerle Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ile Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu kritik toplantı, başkent Kahire’de yapıldı ve Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar üzerinde duruldu.

Bölgesel Gelişmeler ve İnsani Yardım

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Gazze’de ateşkes ve İsrail-Hamas arasında esir değişimi konuları da masaya yatırıldı. Sisi, özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının aciliyetini vurguladı.

Suriye’nin Birliği ve Güvenliği

Görüşme sırasında, Suriye’deki gelişmelere de değinildi. Sisi, Suriye topraklarının birlik ve bütünlüğü ile halkının güvenliğinin korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Ayrıca, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad da toplantıda yer aldı.

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