Mısır'da Golf Heyecanı: Turkish Airlines World Golf Cup

Mısır'da Golf Turnuvası Düzenlendi

Türk Hava Yolları'nın (THY) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Turkish Airlines World Golf Cup amatör golf turnuvasının Mısır ayağı, Kahire'deki Katameya Dunes Golf & Social Club’da başarıyla yapıldı.

Büyükelçi Ödül Taktimi Yaptı

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, turnuvaya katılarak, dereceye giren Mısırlı oyuncu Runi Farag'a ödülünü takdim etti. Büyükelçi Şen, golf sahasını inceleyerek, bu tesisin hem güzelliği hem de tasarımının, Mısır'daki golf sporunun gelecekteki potansiyelini gösterdiğini belirtti.

Turnuvanın Uluslararası Katılımı

Büyükelçi Şen, turnuvaya Güney Kore, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerden pek çok yarışmacının katıldığını ifade ederek, bu organizasyonun devam ettirilmesinin planlandığını vurguladı.

Dünyanın En Büyük Kurumsal Golf Turnuvası

THY'nin düzenlediği Turkish Airlines World Golf Cup, 2013 yılından bu yana 71 ülkede, 100'den fazla şehirde gerçekleştirilmiş olup, dünyanın en büyük kurumsal golf turnuvası olarak dikkat çekmektedir.