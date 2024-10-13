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Mısır'da İki Tren Çarpıştı: 20 Yaralı

Minye'de meydana gelen tren kazasında 20 kişi yaralandı; kazaya ilişkin detaylar ve kurtarma çalışmaları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:58
Mısır'da İki Tren Çarpıştı: 20 Yaralı

Mısır'da Tren Kazası: 20 Yaralı

Mısır’ın Minye bölgesinde yaşanan üzücü bir tren kazasında, toplamda 20 kişi yaralandı. Kazanın detayları, Mısır Demir Yolları tarafından yapılan bir yazılı açıklamada aktarıldı.

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Şartlar

El-Minye'nin Ebu Karkas istasyonu yakınlarında, Asvan'dan hareket eden bir trenin, Kahire istikametine gitmekte olan başka bir trene arkadan çarptığı bildirildi. Çarpışma sonrası, kazaya karışan trenlerden birine ait iki vagonun İbrahimiye Kanalı'na düştüğü ifade edildi.

Kurtarma ve Sağlık Çalışmaları

Kaza sonrası hemen kurtarma ekipleri ve vinçler olay yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık hizmetlerini sağlaması amacıyla bölgedeki hastanelere yönlendirildi. Sağlık Bakanlığı’na göre, 23 ambulans kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.

Yaralıların Durumu

Yapılan açıklamalara göre, kazada can kaybı yaşanmadığı fakat 20 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan 19'u El-Minya Devlet Hastanesi'ne, 1'i ise El-Minya Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Mısır Demir Yollarında Alınan Önlemler

Mısır yönetimi, günlük yaklaşık 2.5 milyon kişinin taşıdığı tren hatlarındaki kazaları azaltmak için uzun yıllardır çeşitli iyileştirmeler yapmaktadır. Bu çabaları doğrultusunda ekipman, sistem ve altyapı geliştirme üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye...

Mısır'ın güneyinde yer alan Minya kentinde iki tren çarpıştı, kaza sonucu iki vagon İbrahimiye Kanalına yuvarlandı. Minya'nın Magusa bölgesinde medyana gelen kazada Asvan - Kahire seferini yapan 1087 numaralı yataklı trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığı bildirildi. Kaza sonrası sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

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