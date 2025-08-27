Mısır'dan Almanya'ya Çağrı: İsrail'e Baskı Yapın, Gazze'ye Yardımlar Serbest Bırakılsın

Görüşme ve talepler

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Almanya'nın İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine getirilen kısıtlamaları kaldırması için baskı yapmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Bakan Abdulati ile Alman mevkidaşı Johann Wadephul arasında yapılan telefon görüşmesinde başta Gazze’deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ve İran’ın nükleer dosyası ele alındı.

Açıklamaya göre bakanlar, Gazze’de felakete dönüşen insani durumun hızla kötüleşmesine dair görüş alışverişinde bulundu. Gazze Şeridi’nin kuzeyinde açlığın ağustos ayı ortasından itibaren yayıldığı ve eylül ayında Deyr el-Belah ile Han Yunusa, yani Gazze Şeridi’nin orta ve güney bölgelerine de sıçrayacağının öngörüldüğü belirtildi.

Ateşkes önerisi ve uluslararası sorumluluk

Abdulati, ateşkesin sağlanması için bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesinin zorunlu olduğunu; uluslararası toplumun da Gazze ve Batı Şeria’da İsrail’in açık ihlallerine son verilmesi için rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Alman mevkidaşıyla değerlendirilen ateşkes teklifinin uygulanabilir bir öneri olduğunu belirten Abdulati, teklifin 60 günlük ateşkesi, bazı esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların Gazze’ye girişini öngördüğünü söyledi.

Mısırlı Bakan, ayrıca İsrail’in Filistin devletinin kurulmasını engellemeye yönelik yerleşim politikalarının tehlikelerine de dikkat çekti.

Abdulati, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Cuma günü Danimarka’da yapacağı gayriresmi toplantıda İsrail’in açık ihlallerine son verecek ve onu uluslararası hukuk ile insani hukuka uymaya zorlayacak etkili adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.

İran'ın nükleer dosyası

Görüşmede ayrıca İran’ın nükleer dosyasındaki gelişmeler ve Tahran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğinin yeniden başlatılmasının önemi de ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı güçlendirecek bir müzakere sürecinin yeniden başlatılmasının zorunlu olduğunu; İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğinin tesis edilmesinin bölgede daha fazla gerilim ve istikrarsızlığın önüne geçmek için önemli olduğunu vurguladı.