Mısır'dan Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Acil Çağrı

Mısır, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının bir an önce başlamasını talep ederken, Lübnan'daki gerilim konusunda uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 19:43
Mısır'dan Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Acil Çağrı

Mısır, Gazze'deki Ateşkes Anlaşması İçin Acil Çağrıda Bulundu

Mısır, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına bir an evvel geçilmesi çağrısını yaparak, Lübnan'ın güneyindeki "tehlikeli gerilim" konusuna dikkat çekti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Abdulati, Gazze'de ateşkes anlaşmasının hızlı başlaması gerektiğini vurgulayarak, "İsrailli esirlerin tamamının serbest kalmasının tek yolu müzakere masasına geri dönmek ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaktır," dedi. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını da "tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendirdi ve bu durumun bölgedeki çatışmanın genişlemesine yol açabileceği konusunda uyardı.

Abdulati, aynı zamanda Kızıldeniz'de uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının ve gemilerin hedef alınmasının tamamen durdurulması gerektiğini de dile getirdi.

AB’den İki Devletli Çözüm Vurgusu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Abdulati ile görüşmelerinin ardından, AB'nin iki devletli çözümden yana olduğunu belirtti. Kallas, "İsrail'in Gazze'de birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına şiddetle karşı çıkıyoruz. Çatışmalar durmalı ve Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmalı," dedi.

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