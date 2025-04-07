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Mısır'dan Gazze için Yeni Ateşkes Teklifi: 70 Günlük Süre ve Esir Takası

Mısır, Gazze'deki çatışmalara son vermek amacıyla yeni bir ateşkes önerisinde bulundu. Teklif, esir takası şartı içeriyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 20:33
Mısır'dan Gazze için Yeni Ateşkes Teklifi: 70 Günlük Süre ve Esir Takası

Mısır'dan Gazze'deki Çatışmalara Son Vermek Üzere Yeni Teklif

İsrail basını, Mısır'ın Gazze'de ateşkes için sunduğu yeni pozisyonun detaylarını paylaştı. Mısır, İsrailli 9 esirin serbest bırakılması karşılığında 70 gün sürecek bir ateşkes ve 2,500 Filistinli esirin tahliye edilmesini önerdi.

Ateşkese Dair Teklifin Şartları

Edinilen bilgilere göre, Mısır'ın sunduğu teklif, Hamas'ın, aralarında Amerikan-İsrail çifte vatandaşı Idan Alexander'ın da bulunduğu 9 İsrailli esiri salıvermesini öngörüyor. Bu durumda, İsrail de hapishanelerinde tuttuğu 2,500 Filistinli esiri serbest bırakacak.

İsrail, Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması karşılığında Filistinli esirleri serbest bırakmakla birlikte, Gazze'ye yönelik saldırılarını da 70 gün boyunca durdurmayı kabul ediyor.

İsrail Ordusunun Yeniden Başlattığı Saldırılar

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulamaya alınan ateşkesin ardından 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik akınlarına tekrar başladı. Bu saldırılarda çoğunluğunu kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğu 1,335 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana yapılan saldırılarda ise toplamda 50,695 Filistinli yaşamını yitirmiş, 115,338 kişi de yaralanmıştır.

Pek Çok Çatışma ve Süregeldiği Üzere Siyasi Dinamikler

Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını, ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediği için yeniden çatışmalara yol açtığını belirtti. Ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların, saldırıların başlatılmasıyla ilişkili olduğu vurgulandı.

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