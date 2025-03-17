Mısır'dan Gazze ve Batı Şeria İçin Uluslararası Barış Gücü Önerisi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, BMGK'ya Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası barış gücü oluşturulmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 17:13
Mısır'dan Gazze ve Batı Şeria İçin Uluslararası Barış Gücü Önerisi

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Barış Gücü Önerisi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bağımsız Filistin devletinin kurulmasına zemin hazırlamak için uluslararası bir barış gücü veya uluslararası koruma gücü önerisinde bulundu.

Kahire'deki Toplantı

Açıklama, Kahire'de düzenlenen ve yabancı büyükelçilerin, elçilik temsilcilerinin ve uluslararası kuruluşların katıldığı bir toplantıda yapıldı. Abdulati, bu konudaki önerisini paylaşarak, uluslararası barış güçlerinin çok net bir yetkilendirme ve görev tanımıyla bölgeye konuşlandırılmasının şart olduğunu belirtti.

Bağımsız Filistin Devleti İçin Garantiler

Söz konusu güçlerin belirli bir zaman çerçevesi içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti etmesi gerektiğinin altını çizen Abdulati, Arap Planı çerçevesinde Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemine değindi.

Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Planlar

Açıklamada, Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası için geliştirdiği planın geniş çapta bölgesel ve uluslararası destek bulduğu ifade edildi. Mısır'ın, bu sürecin finansmanını sağlamak amacıyla uluslararası bir konferans düzenlemeyi hedeflediği vurgulandı.

Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi ve Arap Planı

4 Mart'ta Kahire'de gerçekleştirilen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşasını öngören Arap Planı onaylandı. Planın maliyetinin beş yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtildi.

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