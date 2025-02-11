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Mısır'dan İİT Üzerinden Gazze'nin Yerinden Edilmesine Karşı Direniş

Mısır, İİT'nin Gazze halkını sürgün planına karşı olağanüstü toplanma konusunda anlaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:58
Mısır'dan İİT Üzerinden Gazze'nin Yerinden Edilmesine Karşı Direniş

Mısır: İİT Olağanüstü Toplanma ile Gazze Halkını Korumak İstiyor

Mısır, ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde olağanüstü bir toplantı yapma konusunda prensipte anlaştığını açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, son günlerde Suudi Arabistan, Pakistan, İran ve Ürdün gibi İİT üyesi bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele aldı.

Açıklamada, 27 Şubat'ta Kahire'de yapılacak acil Arap zirvesinin ardından İİT bakanlar düzeyinde olağanüstü toplantının düzenlenmesi konusunda prensipte bir mutabakata varıldığı belirtildi.

Bu toplantının amacı, Arap ve Müslüman ülkelerin Filistin meselesindeki tutumlarının değişmezliğini vurgulamak ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ile topraklarında yaşama haklarına bağlılıklarını teyit etmek olarak ifade edildi.

Ancak, İİT olağanüstü toplantısının tarihine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Mısır, Filistin meselesindeki güncel gelişmelerin görüşüleceği 27 Şubat tarihli acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını daha önce bildirmişti.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 9 Şubat'ta İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD hükümetinin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı hızla bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

Trump'ın Sözleri Tartışma Yaratmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte Gazze'yi "devralacaklarını" ve burada yaşayan Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Gazze'nin mevcut durumunun tamamen yıkım içinde olduğunu ifade ederek, Filistinlilerin başka seçeneklerinin olmadığını öne sürmüştü.

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