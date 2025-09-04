DOLAR
Mısır'dan Netanyahu'ya Uyarı: Gaz Anlaşmasını İptal Ederse Sonuçlarına Katlanamaz

Diya Reşvan, Netanyahu'yu 'hayalperest' diye nitelendirip 2019'daki Mısır-İsrail gaz anlaşmasının iptali halinde ekonomik sonuçlara katlanamayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:10
Mısır'dan Netanyahu'ya Uyarı: Gaz Anlaşmasını İptal Ederse Sonuçlarına Katlanamaz

Mısır'dan Netanyahu'ya Sert Uyarı: Gaz Anlaşmasını İptal Etme İhtimali Eleştirildi

Diya Reşvan: Netanyahu 'hayalperest' ve ekonomik bedeli ödeyemez

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'hayalperest' olarak nitelendirerek, 2019'da Kahire ile imzalanan ve 2040'a kadar uzanan doğal gaz anlaşmasının iptal edilmesi halinde bunun sadece siyasi değil, ekonomik sonuçlarına da katlanamayacağını belirtti.

Reşvan, El-Meşhed uydu kanalında yayınlanan bir programa katılarak, Netanyahu'nun Mısır ile doğal gaz anlaşmasını iptal edemeyeceğini ve bu tür bir adımın ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. Programda Reşvan, Netanyahu'nun Mısır'ı ve Kahire'nin Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı tutumunu kendisi için bir tehdit olarak gördüğünü ifade etti.

Reşvan, Netanyahu'nun Mısır'ın enerji ve gaza ulaşımının tek bir yola bağlandığını düşünüyor olmasının 'hayal gördüğüne' işaret ederek, Mısır yönetiminin çeşitli alternatifleri ve senaryoları bulunduğunu kaydetti. Reşvan ayrıca Netanyahu'nun Mısır için bir kriz çıkarmaya çalıştığını dile getirdi.

Bu açıklamalar, Israel Hayom gazetesinin haberinde yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Habere göre Netanyahu, Mısır'ın İsrail ile barış anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddialar üzerine, 7 Ağustos'ta yapılan Mısır'a doğal gaz ihracat anlaşmasının kendi onayı olmadan hayata geçirilmemesi talimatını verdi.

Bu gelişmeyle aynı dönemde, Leviathan sahasının ortaklarından NewMed enerji şirketi tarafından 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtildi.

NewMed'in açıklamasında ayrıca, anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı ve bu genişlemeyle 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Mısır ile İsrail arasında 2019'da imzalanan ve 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma hatırlanırken, Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmının Mısır ve Ürdün’e ihraç edildiği bildirildi.

