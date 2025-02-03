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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Bahreyn Kralı ile Gazze'deki Ateşkesi Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Bahreyn Kralı ile Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:28
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Bahreyn Kralı ile Gazze'deki Ateşkesi Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Gazze Şeridi’nde Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesi görüştü.

Yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati’nin Bahreyn’e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Manama’da Kral Al Halife tarafından kabul edildiği bilgisi verildi. Görüşmede, Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının uygulanması, esir değişimi ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması konusundaki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Abdulati, Bahreyn Kralı’na Mısır’ın Suriye’deki gelişmelere ilişkin tutumunu da aktardığı buluşmada, iki ülke arasındaki işbirliği konularını da masaya yatırıldığı ifade edildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Hakkında

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru üzerinden Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine izin verilmişti.

Ayrıca Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail'in 8 ay süren işgalinin ardından hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı. İlk dört esir takasında, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli, Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşmakta olup, ilki 42 gün sürecek ve bu süreçte 1900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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