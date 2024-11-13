Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Acil Çağrı: İsrail Saldırılarına Son Verilmeli

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği "acımasız" saldırıları durdurmak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Lübnan'a Destek Sözleri

Resmi bir ziyarette bulunmak üzere Beyrut'a gelen Abdulati, Refik Hariri Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Mısır, tamamen Lübnan'ın yanındadır ve Lübnan halkına bu zorlu süreçte yardımcı olmak için mümkün olan her türlü desteği sağlamaktadır," ifadelerini kullandı.

Çalışmalar Sürüyor

Abdulati, İsrail saldırılarını durdurmak amacıyla hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde temasların sürdüğünü belirterek, "Amacımız İsrail'in Lübnan'a yönelik acımasız saldırılarını mümkün olan en kısa sürede durdurmak," dedi.

Hassas Durum ve İşbirliği

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Abdulati'nin ziyaretinin amacını, İsrail'in saldırıları dolayısıyla zor bir durumla karşılaşan Lübnan halkına destek vermek olarak açıkladı. Bakan Abdulati'nin, Lübnanlı yetkililerle bu süreçte durumu ve olası bir ateşkesi görüşmesi planlanıyor.

İsrail'in Saldırıları ve İnsan Kaybı

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sürmekte olan çatışmalar kapsamında, İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. 30 Eylül'de ise Güney Lübnan'da Hizbullah'a yönelik kara saldırılarına başlandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana olan saldırılarda 3 bin 287 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 222 kişi de yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.