DOLAR
34,36 0,07%
EURO
36,57 -0,08%
ALTIN
2.883,9 -0,4%
BITCOIN
3.017.419,07 1,96%

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Acil Çağrı: İsrail Saldırılarına Son Verilmeli

Mısır, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını durdurmak için uluslararası destek arayışında. Dışişleri Bakanı Abdulati detayları aktardı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:03
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Acil Çağrı: İsrail Saldırılarına Son Verilmeli

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği "acımasız" saldırıları durdurmak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Lübnan'a Destek Sözleri

Resmi bir ziyarette bulunmak üzere Beyrut'a gelen Abdulati, Refik Hariri Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Mısır, tamamen Lübnan'ın yanındadır ve Lübnan halkına bu zorlu süreçte yardımcı olmak için mümkün olan her türlü desteği sağlamaktadır," ifadelerini kullandı.

Çalışmalar Sürüyor

Abdulati, İsrail saldırılarını durdurmak amacıyla hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde temasların sürdüğünü belirterek, "Amacımız İsrail'in Lübnan'a yönelik acımasız saldırılarını mümkün olan en kısa sürede durdurmak," dedi.

Hassas Durum ve İşbirliği

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Abdulati'nin ziyaretinin amacını, İsrail'in saldırıları dolayısıyla zor bir durumla karşılaşan Lübnan halkına destek vermek olarak açıkladı. Bakan Abdulati'nin, Lübnanlı yetkililerle bu süreçte durumu ve olası bir ateşkesi görüşmesi planlanıyor.

İsrail'in Saldırıları ve İnsan Kaybı

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sürmekte olan çatışmalar kapsamında, İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. 30 Eylül'de ise Güney Lübnan'da Hizbullah'a yönelik kara saldırılarına başlandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana olan saldırılarda 3 bin 287 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 222 kişi de yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaraylı Yiğit'in Bağışladığı Organlar 4 Çocuğa Hayat Verecek
2
Tunceli'de Atış Eğitiminde Kaza: Bir Polis Şehit Oldu
3
Diyabetli Hastalar İçin İyi Haber: İnsülin Pompası SGK Kapsamına Alınabilir
4
Ankara'da MIKTA Paneli: Küresel Yönetişimin Geleceği Tartışıldı
5
Mirasımız Kudüs Derneği, 'Türkiye'de Kudüs Algısı' Araştırmasını Açıkladı
6
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti
7
TİHEK'ten Ayrımcılık Cezası: Tesettür Mayo Yasağına Son

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir