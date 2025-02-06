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Mısır, Filistin Meselesinin Tasfiyesine Karşı Çıkıyor

Mısır, zorla yerinden etme planlarını tamamen reddettiğini açıkladı ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:48
Mısır, Filistin Meselesinin Tasfiyesine Karşı Çıkıyor

Mısır: Filistin halkını zorla yerinden etmek kabul edilemez!

Mısır, Filistin halkını tarihi topraklarından zorla koparma ya da yerinden etme girişimlerini kesinlikle reddettiğini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tür planların Filistin meselesinin tasfiyesini amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail hükümeti üyeleri tarafından yapılan zorla çıkarma önerilerine dikkat çekerek, bu tür açıklamaların uluslararası ve insancıl hukuku ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca, bu girişimlerin sorumsuzca sonuçlar doğuracağı ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin tehlikeye gireceği ifade edildi.

Trump'ın Planına Karşı Duruş

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdikleri de dahil olmak üzere, Filistin halkını zorla yerinden etmeyi hedefleyen her türlü yaklaşımı tamamen red ettiğini açıkça belirtti. Bu tür önerilerin, Filistin halkının meşru haklarını ihlal ettiğini ve Mısır'ın bu tutum içinde olmayacağını vurguladı.

Mısır, çatışmanın köklerine odaklanılması gerektiğini ve Filistin halkının maruz kaldığı haksızlıkların ve ayrımcılığın derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Ayrıca, Mısır'ın uluslararası toplumla işbirliği yaparak Gazze'nin yeniden inşası için planlarını hayata geçirme niyetinde olduğu kaydedildi. Mısır, yıkım sonrası bölgede yaşayan Filistinlilerin, asıl topraklarına sahip çıkmaya devam etmesi gerektiğini savundu.

Gün içerisinde İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik bir plan hazırlaması talimatını vermişti. Bu tür sorumsuz yaklaşımların ise Mısır tarafından asla kabul edilmeyeceği net bir şekilde ifade edildi.

Amerikan yönetiminin Gazze'yi devralma ve bölgedeki Filistinlileri zorla başka ülkelerde sürgün etme planları, Mısır'ın kararlı direnişiyle karşı karşıya kalmakta.

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