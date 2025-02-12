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Mısır, Gazze'deki Filistinlilere Toprak Tahsisini Reddetti

Mısır, Gazze'deki Filistinlilerin ülke içinde toprak tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmesi önerilerini reddetti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:53
Mısır, Gazze'deki Filistinlilere Toprak Tahsisini Reddetti

Mısır, Gazze'deki Filistinlilere yönelik ülke içinde toprak tahsisi ya da başka bir yere yerleştirilmesi önerilerini kesin bir dille reddetti. Bu durum, Mısır yönetiminin tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

El-Kahire el-İhbariye kanalının isim vermediği Mısırlı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kahire yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik herhangi bir yer tahsisi ya da başka bir yere yerleştirilmesi fikrine karşı durma kararlılığını sürdürüyor.

Mısırlı üst düzey yetkililerin, Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasının önemine vurgu yaptıkları belirtilirken, bu tür önerilerin kesinlikle reddedildiği kaydedildi. Mısır, bu yaklaşımıyla sorunun çözümünün yerinden yönetilmesi gerektiğini savunuyor.

Diğer taraftan, Mısır'ın, Filistin meselesiyle ilgili olarak İsrailli ve ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Özellikle, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nin devralınması ve Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesi fikrini ortaya atarak, Gazze'yi 'Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme hedefini açıklamıştı.

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