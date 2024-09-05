Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı TUSAŞ Standını Ziyaret Etti

Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Mahmud Abdülcevat, Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Tük Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) standını ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ziyaret hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Mahmud Abdülcevat, Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’nda standımızı ziyaret etti.”

Demiroğlu, Abdülcevat’a TUSAŞ’ın yerli ve milli ürünleri hakkında bilgi sunduğunu ve bu ürünlerin tanıtıldığını belirtti. Ayrıca, görüşmenin verimli geçtiğini ve işbirlikleri doğrultusunda potansiyel fırsatların değerlendirildiğini vurguladı.

TUSAŞ'ın Fuardaki Rolü

TUSAŞ, 3-5 Eylül tarihlerinde Mısır’ın İskenderiye kentindeki Uluslararası El-Alameyn Havalimanı'nda düzenlenen Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılmakta. Bu fuar, Afrika ve Orta Doğu'da savunma, uzay ve ticari havacılık sektöründeki üst düzey yöneticiler ve hükümet yetkililerini bir araya getiriyor.

Havacılık tutkunları için düzenlenen uçuş gösterileri eşliğinde, TUSAŞ Afrika kıtasında kendi platformlarını tanıtma fırsatını yakalamakta. TUSAŞ, 135 metrekarelik stant alanında Milli Muharip Uçak KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, T129 ATAK Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı maketlerini sergiliyor.