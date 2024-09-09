Mısır: İsrail Ateşkes Anlaşmasını Engellemek İçin Asılsız İddialarda Bulunuyor

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

Mısır'ın Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına engel olmak amacıyla yanlı ifadeler yaydığını öne sürdü.

Görüşmeler Sonrası Ortak Basın Toplantısı

Abdulati, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında başkent Kahire'de düzenlenen basın toplantısında bu ifadeleri kullandı. Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda her fırsat doğduğunda artan gerilimler ve "kışkırtıcı politikalar" ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

İsrail'in İddialarına Yanıt

Abdulati, "İsrail, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmalarının sağlanmaması için yalanlar yayarak dikkatleri dağıtıyor. Gazze Şeridi'nin sınırında bulunan tünellerin imhası ve güvenlik önlemlerine büyük yatırım yaptık." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun Poltikası ve Sonuçları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda kalma ısrarını, Hamas Hareketi’nin Mısır sınırı üzerinden silahlandığını belirterek savundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaların tamamını reddetti.

Netanyahu, ateşkesin durması durumunda aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirme tehdidi karşısında, hem iç hem de uluslararası arenada anlaşmayı sabote etmekle suçlanıyor. Eklenen maddelerin, özellikle Mısır-Gazze sınırındaki kontrol talebinin, müzakerelerin zora girmesine sebep olduğu ifade ediliyor.