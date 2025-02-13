Mısır: Lübnan'a Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız

Mısır'dan Lübnan'a Destek Mesajı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Lübnan'ın egemenliğini ve istikrarını korumak için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Paris'te Önemli Görüşme

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye konulu Uluslararası Bakanlar Konferansına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e giden Abdulati, burada Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile bir araya geldi.

Abdulati, Recci'yi Lübnan hükümetindeki yeni görevinden ötürü tebrik ederek, yeni hükümetin oluşumunun Lübnan'da güvenlik ve istikrar açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Mısır'ın Destek Vurgusu

Mısırlı Bakan, Mısır'ın Lübnan'a her türlü desteği sağlamaya ve Lübnan'ın egemenliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ile istikrarını koruyacak şekilde ulusal önceliklerini uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Abdulati ayrıca, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden derhal çekilmesi gerektiğini ve 1701 sayılı kararın tüm taraflarca uygulanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Uluslararası Bakanlar Konferansı

Fransa’nın başkenti Paris, Suriye ve bölgeden, Avrupa ülkeleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla bir uluslararası bakanlar konferansına ev sahipliği yapıyor. Konferansın amacı, Suriye'deki duruma ilişkin bölgesel ve uluslararası çabaları koordine etmek ve ülkede güvenlik ile istikrarın sağlanması için atılacak adımları ele almak.

BMGK'nin 1701 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor. Bu karar, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gereçlerin bulundurulmasını sağlıyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile İsrail arasında belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunmaktadır.