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Mısır, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı Krizine Çözüm Arıyor

Mısır, Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı krizinin çözümü için ulusal irade vurgusu yaptı. Dış müdahale olmadan hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:34
Mısır, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı Krizine Çözüm Arıyor

Mısır, Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Krizine Son Vermek İçin Çağrıda Bulundu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçilememesi sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Abdulati, sorunun dış faktörler olmaksızın çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Lübnan'ın güncel durumu ve meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmesi üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ulusal İrade ve İşbirliği Vurgusu

Abdulati, görüşmede, "Lübnan'da başkanlık boşluğunun dış faktörler olmadan sona erdirilmesi için ulusal irade ile Lübnan için fikir birliğine varılması gerektiğini" ifade etti. Bu kapsamda, Lübnan’ın ulusal kurumlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, Mısır'ın bu süreçte Lübnan'a destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Koltuğu Boş

Lübnan, 6 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mişel Avn'ın görev süresinin 31 Ekim'de sona ermesiyle birlikte yeni bir cumhurbaşkanı seçemiyor. Ülkede, cumhurbaşkanı adaylarının "Hristiyan olma" şartı arandığı için siyasi partiler arasında sağlanan uzlaşı eksikliği, yeni adayların belirlenmesini engelliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Avn, 31 Ekim 2016'daki meclis oturumunun sonunda seçilmişti. Avn ile birlikte, Lübnan’ın 1943’te Fransızlardan bağımsızlığını kazanmasından bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğu 4. defa boş kalmış durumda.

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