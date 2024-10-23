Mısır ve İran Liderlerinden Bölgesel Gelişmelere Dair Önemli Görüşme

Mısır ve İran Cumhurbaşkanları Görüşme Gerçekleştirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, BRICS Liderler Zirvesi için Rusya'nın Kazan kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Sisi, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

İkili İlişkilerin Gelişimi

Toplantıda, Mısır ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çabaların önemine vurgu yapıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, “bölgesel gerilimi azaltma ve gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan kaçınma” çağrısında bulundu.

Artan Gerilim ve Güvenlik Riskleri

Sisi, artan gerilimin bölge güvenliği ve istikrarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu tür durumların, tüm bölgeyi tehlikeli çatışmalara sürükleyebileceği endişesini dile getirdi. Ayrıca, Mısır'ın Gazze ve Lübnan'da ateşkese ulaşma amacıyla yoğun çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Cumhurbaşkanı Sisi, uluslararası toplumun tüm tarafları, bölgede sükunetin yeniden sağlanması amacıyla gösterilen çabalara destek vermeye teşvik etmesini istedi.