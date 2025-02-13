Mısır ve Katar, Suriye'nin Egemenliğine Saygı Çağrısında Bulundu

Mısır ve Katar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu vurgunun Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı'nda dile getirildiğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, konferansta yaptığı konuşmada, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Abdulati, Mısır'ın Suriye halkının beklentilerini karşılayacak, aynı zamanda bölgesel istikrarı sağlayacak kapsamlı bir siyasi sürece ihtiyaç olduğunu belirtti.

Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz el-Huleyfi de konferansta, Suriye'nin iç barışı ve egemenliğine duyulan saygıyı vurguladı. Huleyfi, Suriye'de var olan ihlalleri kınayarak, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlalleri ile ilgili daha önce alınan uluslararası kararları hatırlattı. "Uluslararası toplum, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını tehdit eden gerilimlere karşı duyarlılık göstermeli" dedi.

Huleyfi, Katar'ın Suriye halkının iradesinin yanında durduğunu ve uluslararası ortakların sorumluluk ruhu ile hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Paris'te yapılan Uluslararası Suriye Konferansı, Esed rejiminin devrilmesinin ardından düzenlenen üçüncü uluslararası Suriye konferansı olma özelliği taşıyor. Konferansta, Suriye'de güvenliğin sağlanması ve uygulanan yaptırımların kaldırılması gibi önemli konuların masaya yatırılması bekleniyor. Önceki konferanslara ise Ürdün ve Suudi Arabistan ev sahipliği yapmıştı.