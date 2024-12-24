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Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları, Suriye'deki gelişmeleri ve işbirliğini kuvvetlendirme konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 00:09
Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'deki önemli gelişmeleri ele almak üzere telefonda bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Suriye devletine destek verilerek egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemi vurgulandı.

Bakanlar, Suriye'nin desteklenmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası aktörler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Ayrıca, Suriye halkının vatanlarını ve kurumlarını yeniden inşa etme çabalarına destek verilmesi gerektiği de ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Eymen es-Safedi'nin, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldiği belirtildi.

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