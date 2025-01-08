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Mısır, Yunanistan ve GKRY Üçlü Zirvesi Kahire'de Başladı

Mısır, Yunanistan ve GKRY, Kahire'de düzenlenen onuncu üçlü zirvede bölgedeki istikrarı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:03
Mısır, Yunanistan ve GKRY Üçlü Zirvesi Kahire'de Başladı

Mısır, Yunanistan ve GKRY Üçlü Zirvesi Kahire'de Toplandı

Mısır'ın başkenti Kahire, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki üçlü zirvenin onuncusuna ev sahipliği yapıyor. Zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis katıldı.

İşbirliği ve İstikrar Vurgusu

Zirvenin açılış oturumunda konuşan Sisi, bu üçlü mekanizma çerçevesinde toplanan ülkelerin, bölgesel meseleleri tartışmanın yanı sıra bölgede istikrarı artırmayı amaçlayan sağlam bir ortaklık oluşturduğunu vurguladı. Sisi, bölgedeki istikrarın büyük ölçüde siyasi, ekonomik ve sosyal zorluklarla mücadeledeki işbirliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da İşbirliğinin Önemi

Özellikle Orta Doğu'daki son gelişmelere dikkat çeken Sisi, üç ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun daha fazla önem kazandığını belirtti. Huzurun sağlanması ve mevcut krizlerin aşılması için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda Gazze Şeridi, Lübnan, Suriye, Libya, Yemen ve Sudan'da yaşanan istikrarsızlıkların ele alınması gerektiğine işaret etti.

Baskı ve Sığınmacı Sorunu

Sisi, eğer bölgedeki çatışmalar topyekûn bir savaşa dönüşürse, bunun hem siyasi hem de ekonomik sonuçlarının yanı sıra sığınmacı ve yasadışı göç dalgaları gibi yıkıcı etkilere yol açacağına dikkat çekti. Bu tür krizlerin önlenmesi, ülkelerin ortak çabalarını gerektiriyor.

İlk zirvesi Kasım 2014'te gerçekleştirilen bu toplantının yanı sıra, Kahire'deki zirve çerçevesinde bir iş forumu düzenlenmesi de bekleniyor.

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