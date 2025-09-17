MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Ahmed Şara ile Güvenlik Görüşmesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ve bölgesel güvenlik, DEAŞ'la mücadele ve Suriyeli mültecilerin dönüşünü görüştü.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:24
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Görüştü

Resmi temasların odağında güvenlik ve işbirliği vardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Güvenlik kaynaklarına göre gerçekleştirilen görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı. Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın önemini vurguladı.

Görüşmede öne çıkan başlıklar

Türkiye'nin desteği: Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha teyit edildi ve Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteğin verilmesine hazır olunduğu belirtildi.

Terörle mücadele: DEAŞ ile mücadele konuşuldu; bu kapsamda Suriye'de kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapılarının güvenliği üzerinde duruldu.

Sosyal ve ekonomik konular: Ekonomik şartların iyileştirilmesi ile Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönüşlerine yönelik tedbirler de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Taraflar, bölgesel istikrarın sağlanması için işbirliğinin sürdürüleceği mesajını verdi ve görüşme, iki ülke arasındaki güvenlik ve diplomasi eksenli diyaloğun devam edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

