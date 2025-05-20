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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkileri ve terörle mücadeleyi ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:36
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkileri detaylı bir şekilde ele aldı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi istikrarının önemine vurgu yapılarak, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edildi.

Toplantıda, terör örgütü PKK/YPG'nin silah bırakması ve yeni Suriye'ye entegrasyonu, sınır güvenliği, gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları da gündeme geldi. Türkiye, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Bölgesel gelişmeler çerçevesinde, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve hava ihlalleri ile Suriye'ye ilişkin yapılan tüm yaptırımların kaldırılması konuları da ele alındı. Ayrıca, DEAŞ ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönüşü meseleleri de görüşülen diğer önemli konular arasında yer aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sol 2)...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sol 2), Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sol 2)...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sol 2), Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi.

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